Kasapoğlu: "Herkesin ana meselesi Türk sporudur"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla yaptığı video konferans görüşmesi Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve...