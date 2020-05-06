Kasapoğlu: "Herkesin ana meselesi Türk sporudur"
06.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:28
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla yaptığı video konferans görüşmesi Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla yaptığı video konferans görüşmesi
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldi. (3)
Kaynak: AA