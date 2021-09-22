Kasapoğlu: "Her bir gencimiz devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır"

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'ndan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)