Kasapoğlu: "Her bir gencimiz devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'ndan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'ndan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)