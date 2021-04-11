Kasapoğlu: "Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var" (2)

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu: "Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var" KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre...