Kasapoğlu: "Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var" (2)
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu: "Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var" KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre...
Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu:
"Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var"
KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Konya'da atılıyor.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm