Kasapoğlu: "Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var" (2)
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Kasapoğlu: "Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var" (2)

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu: "Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var" KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre...

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu:

"Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var"

KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Konya'da atılıyor.(2)

Kasapoğlu: 'Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var' (2)
Kasapoğlu: 'Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var' (2)
Kasapoğlu: 'Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var' (2)
Kasapoğlu: 'Ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirme adına da büyük bir çaba var' (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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