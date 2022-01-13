Kasapoğlu: "Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip ülkesiyiz" - Haberler Spor
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Kasapoğlu: "Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip ülkesiyiz"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Spor

Ayvalı Gençlik Merkezi Temel Atma ve Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayvalı Gençlik Merkezi Temel Atma ve Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Ayvalı Gençlik Merkezi Temel Atma ve Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayvalı Gençlik Merkezi Temel Atma ve Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

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Kasapoğlu: Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip ülkesiyiz

Kasapoğlu: Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip ülkesiyiz

Kasapoğlu: Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip ülkesiyiz

Kasapoğlu: Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip ülkesiyiz

AA / Mesut Tankulu - Spor Haberleri

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