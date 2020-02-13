Kasapoğlu: "Gençlerimizin hayatın her alanında nitelikli bir şekilde var olabilmeleri için projeler...
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Kasapoğlu: "Gençlerimizin hayatın her alanında nitelikli bir şekilde var olabilmeleri için projeler...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasındaki Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı.

13.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:35
Kasapoğlu:

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığı, Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ve Teknoloji Üniversitesi arasındaki Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kasapoğlu: "Gençlerimizin hayatın her alanında nitelikli bir şekilde var olabilmeleri için projeler...
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