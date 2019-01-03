Kasapoğlu: "Gençlerimiz Geleceğe Daha Emin Bir Şekilde Bakacak"

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Gençlerimizin sporla, sağlıkla, yurtlardaki kaliteli ortamlarda eğitim ve sosyal faaliyetlerle beraber geleceğe daha emin bir şekilde bakmasını sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte birleşmesi beklenen kurumlar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bulunan KYK İl Müdürlükleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri de bulunuyordu. Yapılan değişikliğe göre, Samsun'da KYK İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tek bir kurum haline getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı atamaya göre ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirilen KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yeni görevine başladı.

"Görevimizin ağır olduğunun farkındayız"

Yeni görevi hakkında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, uzun yıllardır KYK Bölge ve İl Müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu hatırlattı. Şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının kendisine bu görevi tevdi ettiğini ifade eden Kasapoğlu, "Görevimizin ağır olduğunun farkındayız. Çünkü bünyemizde spor, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri var. Müdürlüğümüz, Samsunumuzun önünü açarak, gençliğe hizmet ederek, gençleri sporla buluşturarak ve daha fazla spor yaptırarak yurtlarımızdaki öğrencilerimizin barınmalarına, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerine fayda sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açmış olduğu ufukta ilerleyerek gecelerini gündüze katarak gençlere fayda sağlayacak işler yapacaklarını belirten Kasapoğlu, sporda, gençlik hizmetlerinde ve yurtlarda güzel işler yapacaklarını aktardı.

"Samsunspor hak ettiği yere gelecek"

Samsunspor hakkında da açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Samsunsporumuz çok iyi gidiyor. Güzel ve inanmış bir ekip var. İnşallah her geçen gün hak ettiği yerin üzerinde olacak. Ekibe inanmış bir kadro var. Samsun'da zaten Samsunspor'una destek veriyor. El biriyle Samsunsporumuz hak ettiği yere gelmiş olacak" diye konuştu.

Samsun'un spor açısından oldukça zengin bir şehir olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "2017 Deaflympics Oyunları Samsun'da gerçekleştirildi. Samsunumuzu inşallah el birliğiyle daha iyi yerlere getireceğiz. Devlette devamlılık esastır. Devralınan bayrak devam edecektir. Arkadaşlarımız birçok hizmet yaptı burada. Bu ekipteki arkadaşlarımızla birlikte de güzel işler yapacağız. Cumhurbaşkanımızın himayesinde, gençlerimizin sporla, sağlıkla, yurtlarda ki kaliteli ortamlarda eğitim ve sosyal faaliyetleriyle beraber geleceğe daha emin bir şekilde bakmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA