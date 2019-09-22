Kasapoğlu, genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı

22.09.2019 14:34

"Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılanlar

Bisikletlilerden görüntü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelmesi

Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Haluk Levent'in katıldığı yürüyüşten görüntüler

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması

Sanatçı Haluk Levent'in açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA