Kasapoğlu: "Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok" AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6) Bakan Kasapoğlu: "Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz." Kaynak: AA