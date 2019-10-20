Kasapoğlu engelli gençlerle boccia oynadı

20.10.2019 15:50

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, engeli gençlerle boccia oynadı.

Atakum ilçesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, boccia oynadığı engelli gençlerle sohbet etti.

Kasapoğlu, "Dünyada en ağır engelli spor branşı olan bocciayı en ağır engellilerimizle bugün oynadık. Onların güçlükleri yenerek bu sporu yaptığının farkına vardık. Hepsi benim gözümde birer şampiyon." dedi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda boccia antrenörlüğünü yapan Gamze Ekinci ise boccianın ağır engeli olanların dünyada yapabileceği tek spor olduğunu belirtti.

Ekinci, "Boccia, ağır engeli olan bireylerin sosyalleşmesi, hayattan kopmamaları ve yine kendileri gibi engeli olan kişilerle kaynaşmaları açısından çok önemli bir spor. Bu açıdan ağır engeli olan bireyleri bu sporla tanıştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA