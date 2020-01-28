: Kasapoğlu: "Elazığ'mız ve Malatya'mız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır"

28.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:19

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. (8)

Kaynak: AA

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