Kasapoğlu: El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Olimpiyatlara pek çok ülkeden daha fazla kadın sporcuyla katıldık. O yüzden sporu genciyle yaşlısıyla engelli engelsiz herkesin gelişimine açık bir vizyon geliştiriyoruz. El birliğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Koordinasyon Toplantısına katıldı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yarının sultanları' programına katıldı. Sporcularla bir araya gelen Kasapoğlu branşta altyapıyı güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, gençleri yarınlara daha donanımlı hazırlamak istediklerini amaç edindiklerini ifade etti. Voleybol oynayan gençleri seyreden Kasapoğlu, gençlere başarılar diledi.