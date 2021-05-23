Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı
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Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun halk oyunları gösterisini izlemesi Hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimi Turnuvadaki müsabakalardan görüntüler Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun turnuvaları izlemesi Müsabakada dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesi...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun halk oyunları gösterisini izlemesi

Hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimi

Turnuvadaki müsabakalardan görüntüler

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun turnuvaları izlemesi

Müsabakada dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesi

Fotoğraf çekimi ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı.

Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı
Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı
Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı
Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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