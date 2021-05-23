Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun halk oyunları gösterisini izlemesi Hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimi Turnuvadaki müsabakalardan görüntüler Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun turnuvaları izlemesi Müsabakada dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesi...