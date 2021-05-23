Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun halk oyunları gösterisini izlemesi Hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimi Turnuvadaki müsabakalardan görüntüler Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun turnuvaları izlemesi Müsabakada dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesi...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun halk oyunları gösterisini izlemesi
Hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimi
Turnuvadaki müsabakalardan görüntüler
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun turnuvaları izlemesi
Müsabakada dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesi
Fotoğraf çekimi ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci