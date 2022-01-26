Kasapoğlu: "Büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük" - Haberler Spor
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Kasapoğlu: "Büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Dua edilmesi ve kurdele kesimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Dua edilmesi ve kurdele kesimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı.

Kasapoğlu: Büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük

Kasapoğlu: Büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük

Kasapoğlu: Büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük

AA / Muhammet Fatih Demirci - Spor Haberleri

Mehmet Kasapoğlu, Açılış Töreni, Yüzme, dua, Spor, Haber

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