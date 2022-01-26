Kasapoğlu: "Büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Dua edilmesi ve kurdele kesimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Dua edilmesi ve kurdele kesimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı.