Kasapoğlu: "Büyük laflar ederek İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Dua edilmesi ve kurdele kesimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılış Töreni'ne katıldı.