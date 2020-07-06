Kasapoğlu: "Bugünümüz, yarınımız, her şeyimiz olan gençlerimiz için inşa ettiğimiz yurdumuz hayırlı... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnönü Üniversitesi Yerleşkesindeki İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu inşaatını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnönü Üniversitesi Yerleşkesindeki İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu inşaatını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. "Hakikaten dört dörtlük bir yurt. Konaklamasıyla, beslenmesiyle, sosyal tesisleri ve sportif alanlarıyla bugünümüz, yarınımız, her şeyimiz olan gençlerimiz için inşa ettiğimiz yurdumuz, üniversitemize gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" Kaynak: AA