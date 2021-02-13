Kasapoğlu: "Futbolu, basketbolu, voleybolu yaygınlaştırma noktasında semt sahaları çok önemli bir hamle"
13.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:26
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Katılımcıların toplu fotoğraf çektirmeleri MARDİN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreninde konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Katılımcıların toplu fotoğraf çektirmeleri MARDİN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreninde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci