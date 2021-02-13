Kasapoğlu: "Futbolu, basketbolu, voleybolu yaygınlaştırma noktasında semt sahaları çok önemli bir hamle"
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Kasapoğlu: "Futbolu, basketbolu, voleybolu yaygınlaştırma noktasında semt sahaları çok önemli bir hamle"

13.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:26

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Katılımcıların toplu fotoğraf çektirmeleri MARDİN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreninde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Katılımcıların toplu fotoğraf çektirmeleri MARDİN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreninde konuştu. (2)

Kasapoğlu: 'Futbolu, basketbolu, voleybolu yaygınlaştırma noktasında semt sahaları çok önemli bir hamle'
Kasapoğlu: 'Futbolu, basketbolu, voleybolu yaygınlaştırma noktasında semt sahaları çok önemli bir hamle'
Kasapoğlu: 'Futbolu, basketbolu, voleybolu yaygınlaştırma noktasında semt sahaları çok önemli bir hamle'
Kasapoğlu: 'Futbolu, basketbolu, voleybolu yaygınlaştırma noktasında semt sahaları çok önemli bir hamle'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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