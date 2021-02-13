Kasapoğlu: "Futbolu, basketbolu, voleybolu yaygınlaştırma noktasında semt sahaları çok önemli bir hamle"

TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop görevinden istifa etti

Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar

TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin

Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı "Gelmeyi iple çektim" dediği Rize programını Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesi için yarıda kesecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Katılımcıların toplu fotoğraf çektirmeleri MARDİN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreninde konuştu.