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Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Mehmet Sepil, Spor, Haber

Kasapoğlu: "Bu süreci hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız"

Video konferans yoluyla toplantıya katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir,...

24.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:23
Kasapoğlu: 'Bu süreci hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız'

Video konferans yoluyla toplantıya katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı. (1)

Kasapoğlu: 'Bu süreci hep birlikte daha güçlü bir şekilde atlatacağız'

Kaynak: AA

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