Kasapoğlu: "Bizim gençlerimiz dünyaya örnek gençler"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kasapoğlu: "Bizim gençlerimiz dünyaya örnek gençler"

Kasapoğlu: 'Bizim gençlerimiz dünyaya örnek gençler'
Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya geldi, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya geldi, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı. (2)

Kasapoğlu: 'Bizim gençlerimiz dünyaya örnek gençler'
Kasapoğlu: 'Bizim gençlerimiz dünyaya örnek gençler'
Kasapoğlu: 'Bizim gençlerimiz dünyaya örnek gençler'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
Aydın'da 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi faturayı kente kesti: Oğlum bile gitmek istiyor
Aydın'da 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi faturayı kente kesti: Oğlum bile gitmek istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Fuat Oktay Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kenan Doğulu Yiğit Marcus Aral
Spor Metin Oktay Fatih Terim Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kasapoğlu: "Bizim gençlerimiz dünyaya örnek gençler" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:00:45. #1.14#

title