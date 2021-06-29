Kasapoğlu: "Bizim gençlerimiz dünyaya örnek gençler"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya geldi, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.