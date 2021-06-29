Kasapoğlu: "Bizim gençlerimiz dünyaya örnek gençler"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya geldi, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya geldi, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci