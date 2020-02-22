Kasapoğlu: "Bizi güçlü kılan en önemli unsur gençliğimiz"
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Kasapoğlu: "Bizi güçlü kılan en önemli unsur gençliğimiz"

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.

22.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:26
Kasapoğlu:

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kasapoğlu: "Bizi güçlü kılan en önemli unsur gençliğimiz"
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