Kasapoğlu: "Bizi güçlü kılan en önemli unsur gençliğimiz"
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.
22.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:26
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (1)
Kaynak: AA