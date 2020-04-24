Kasapoğlu: "Bir sporcumuzun sağlığını, herhangi bir organizasyona değişmeyeceğimizi ifade ediyoruz" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı. (2) Kaynak: AA