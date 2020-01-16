: Kasapoğlu: "Bekle Bizi Tokyo, Türkiye geliyor diyoruz"

16.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:40

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"Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" dördüncü gününde devam etti. Çalıştayın dördüncü gününün tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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Kaynak: AA

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