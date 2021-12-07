Kasapoğlu: "Her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim ve bir destan var" - Haberler
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Kasapoğlu: "Her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim ve bir destan var"

AA - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmeleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmeleri başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Tbmm - Meclis Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (2)

Kasapoğlu: Her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim ve bir destan var

Kasapoğlu: Her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim ve bir destan var

Kasapoğlu: Her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim ve bir destan var

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