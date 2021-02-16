Kasapoğlu: "Akademik çalışmalarla birlikte ortak çalışmalarla daha farklı başarılara imza atacağına şüphemiz yok"
16.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:08
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DENİZLİ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Ofisi'nin açılış törenine katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DENİZLİ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Ofisi'nin açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek