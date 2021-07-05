Kasapoğlu: "AK Parti iktidarıyla çok yol kat ettik"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Afyonkarahisar heyetiyle bir araya geldi, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Afyonkarahisar heyetiyle bir araya geldi, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak etti. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı