Kasapoğlu: "AK Parti iktidarıyla çok yol kat ettik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Afyonkarahisar heyetiyle bir araya geldi, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak etti.