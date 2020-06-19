Kasapoğlu: "35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız"
AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
19.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:32
AA Editör Masası
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
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Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi destekliyoruz, rekor bir rakam vereceğiz. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız."
Kaynak: AA