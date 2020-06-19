Kasapoğlu: "35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız" AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (11) Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi destekliyoruz, rekor bir rakam vereceğiz. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız." Kaynak: AA