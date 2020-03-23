Kasapoğlu: 23 ilde 11 bin 269 kişi karantina altında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası Türkiye'ye dönen ve karantinaya alınan vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com