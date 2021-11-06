Kasapoğlu: "19 yıldaki devrimlerimizi sizlerle taçlandıracağız" - Haberler
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Kasapoğlu: "19 yıldaki devrimlerimizi sizlerle taçlandıracağız"

AA - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması BATMAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

BATMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması BATMAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Kasapoğlu: 19 yıldaki devrimlerimizi sizlerle taçlandıracağız

Kasapoğlu: 19 yıldaki devrimlerimizi sizlerle taçlandıracağız

Kasapoğlu: 19 yıldaki devrimlerimizi sizlerle taçlandıracağız

AA - Son Dakika Haberleri
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