Kasapların kurban kesim fiyatları belirlendi

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası, Kurban Bayramında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesim ücretini belirledi.

Türkiye Kasaplar ve Besiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramında büyükbaş hayvan kesip, yüzüp sekiz parçaya ayırmanın 400, büyükbaş sade baş kesiminin 150, küçükbaş hayvan kesip, yüzüp dört parçaya ayırmanın 100 ve küçükbaş sade kafa kesiminin 50 lira olduğunu belirtti.

Odanın sınavla kurban kesme yaka kartı verdiğini kaydeden Aydın, vatandaşların kurban kestirirken ehil kişilere kestirmelerini ve kurban kesim yaka kartına özellikle dikkat etmelerini istedi.

"Bayram öncesi et çekilir" duyurusu asarak, kasap olmayan bakkal, berber, manavda, sokak ortasında veya bina görevlilerinin paslı kıyma makinelerini kurarak hijyenik olmayan şartlarda insan sağlığını hiçe sayarak kıyma çekimi yaptığına dikkat çeken Aydın, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu korsan hijyenik olmayan hastalık davetçisi yerlerde et çektirmemeleri. Kasap esnafımız daha sağlıklı ortamda, hijyenik kurallara uygun et çekimi yapmakta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA