Kasaplardan markette 'mini koç' satışına tepki

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerdeki 'mini koç' satışına karşı uyarıda bulundu. 'Mini koç' diye 12 kilogramlık parçalanmış etlerin satılmasına tepki gösteren Yardımcı, "'Mini koç' diye bir şey olur mu? En küçük koç 24- 25 kilogram gelir. Lütfen dini vecibenizi yerine getirmek isterken bilmeden yanlış yapmayın. 4 günlük bayram süresinde kesilmesi gereken kurbanlıkları nasıl oluyor da 1 gün içinde kesip binlerce insana 'kurban eti' diye verebiliyorlar? Hangi mezbaha günde 4- 5 bin kurban kesip, hazır hale getirebilir?" diye konuştu. Önceden kesilen hayvanların etinin 'kurban eti' diye halkın önüne konulduğunu öne süren Yardımcı, "Antalya Kasaplar Odası olarak mezbaha işletiyoruz. İşi bilmeyen birisi olsam kanacağım. Ama 1 günde binlerce hayvanı kesip, parçalayıp, müşterisine 'Buyurun kurban etiniz' diyen bir zihniyet insanları kandırıyor. Bizler buna sessiz kalamayız. Kurbanınızı görün, alın ve kestirin. Kesilmiş et satıyorlar. Buna da 'kurban' diyerek insanları kandırıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA