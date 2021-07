Kasaplarda yoğun kurban mesaisi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu artan kasaplar, vatandaşların kıyma ve ev yapımı sucuk talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Kurban Bayramının ilk gününe kesim ile uğraşan kasaplar, birinci günden itibaren et çekimi,Kıyma ve sucuk için mesai yaptı. Kasaplar, bayramın son günlerinde ise tonlarca kıyma ve sucuk imalatı gerçekleştirdi.

Çameli'de Kurban Bayramının birinci gününden kesimle uğraşan kasaplar, ikinci günden itibaren de kıyma ve sucuk için mesai yaptı. Kurban etlerini en iyi şekilde değerlendirerek sofralarını geleneksel lezzetlerle süslemek isteyen vatandaşlar, hazırladıkları kurban etlerini kıyma haline getirdi. Vatandaşların çoğu, kurban etlerini sucuk olarak değerlendirmek için kasapların yolunu tuttu. Bu şekilde sucuk eve ekonomik giriyor. Et sucuğun kilosu 20 liradan satılırken, eti getiren vatandaşın sucuğunun kilosu ise 10 liradan kıyma ise kilosu 6 liradan yapılıyor.

"Her geçen yıl talep artıyor"

Kurban etlerini sucuk yaptırmak isteyenlerin sayısında her geçen yıl artış olduğunu ifade eden kasap Ali Çetin, "Allah'a şükür talepler her geçen yıl artıyor. Çameli'nin damak tadına uygun sucuk yapıldığı için kurban etleri sucuk olarak değerlendiriliyor. Eski usul sucuklar yapılıyor. Sucukların içerisine herhangi bir kimyasal madde katılmıyor. Tuz, baharat ve sarımsak ile sucuğu yapıyoruz. Kimyasallar sucuğu koruması için yapılıyor ama buna gerek yok. 3 gün havalandırılıp dondurucuya atılıyor ve bozulma olmuyor. Sucuğun dışarısı da bağırsak ile çevrildiği için sucuk bundan besleniyor. Bu şekilde olunca bozulma gibi bir şey söz konusu olmuyor. 8 kişi ile bayramın ikinci gününden itibaren tam mesai yaptık. Vatandaşın gözü önünde sucuk ve kıyma yapıyoruz. Çameli'de birçok kasap bu şekilde iş yapıyor. Et çekimini en iyi kasaplar yapar. Bayramın 1. ve 2. günü gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kaldık. Bize gelen vatandaşların sucuklarını ve etlerini ayrı ayrı yapıyoruz. Kıyma çekimi ve sucuk yapımı dışında kuşbaşı, İnegöl köftede ve biftek yapıyoruz. İnsanların isteklerine göre etleri hazırlıyoruz. Bizim için sevindirici olanda bayramın ikinci olmasına rağmen, şuana kadar kokmuş et gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda ilk günlerde kokmuş etler geliyordu" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı