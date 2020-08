Kasaplarda 'kıyma-kuşbaşı' yoğunluğu İZMİR'de, Kurban Bayramı nedeniyle vitrinlerini boş tutan kasaplar, kestikleri kurbanlıkları kıyma ya da kuşbaşı olarak isteyen müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Kurban Bayramı'na yaklaşırken stoklarındaki etleri satan kasaplar, bayramda et işleyerek ve kıyma çekerek para kazanıyor. Kestikleri kurbanlıkları kıyma ya da kuşbaşı haline getirmek isteyen müşteriler, sabahın erken saatlerinden itibaren kasaplarda yoğunluğa neden oldu. Kurbanlık etlerini kıyma, kuşbaşı ya da farklı şekilde değerlendirmek isteyenler, İzmir'deki bazı kasapların önünde sıra oluşturdu. Buca Kasaplar Meydanı'nda kasaplık yapan Enes Ekinci, bayramda hiç et satmadan kıyma çekerek para kazandıklarını dile getirdi.

'EN ÇOK TALEP KIYMAYA OLDU'İzmir'de uzun yıllardır kasaplık yaptığını dile getiren Enes Ekinci (45), günde yaklaşık 4 ton kıyma çektiklerini söyledi. Bayram öncesinde işlerinde biraz durgunluk yaşanmasına rağmen bayramda fazla mesai yaparak gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden Ekinci, şöyle konuştu: "Bayram öncesi kasaplarda bir sakinlik vardı. Ancak yoğunluk dün itibariyle artmaya başladı. Şu an kurban kesen vatandaşlar etlerini bize getiriyor. Biz de onları hazırlıyoruz. En çok kıymaya talep var. Et satışından değil kıyma çekiminden para kazanıyoruz. İşlerimiz çok yoğun. Dükkandaki sıra bazen sokağa taşıyor. Bizde iki tane kıyma makinesi var. İkisi de iki gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de hızlı bir şekilde vatandaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugünkü kadar olmasa da yarın da yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz."Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde kasaba geldiğini belirten müşteri Serkan Özzencir (43) ise "Kurbanımızı bayramın birinci günü kestik. Dağıtacağımız eti çevremize ulaştırdık. Kalan et ile şimdi de kasaba gelerek 10 kilo kıyma çektirdik. Kestiğimiz kurbandan geri kalan eti de kuşbaşı doğrayarak dolaba kaldırdık" dedi.

Kaynak: DHA