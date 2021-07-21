Kasaplarda kıyma çektirme mesaisi
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Kasaplarda kıyma çektirme mesaisi

Kasaplarda kıyma çektirme mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın Kulu ilçesinde kurbanlıkların kesilmesinin ardından kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kurbanlıkların kesilmesinin ardından kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu başladı.

Kulu'da kurbanını kesen vatandaşlar kasapların yolunu tutmaya başladı. Bayram mesaisi yapan kasap dükkanlarının önünde kuyruk oluştu. Kasaplar, vatandaşın getirdiği etleri işlemden geçirerek isteğe göre başta kıyma çekmek üzere kuşbaşı, sucuk yapımı ve kemik kesimi yaptı. Kıyma çekiminin kilosunun 2 TL, kuşbaşının 2 TL, sucuk yapımının 20 TL, kemik kesiminin ise 5 TL'den yapıldığını belirten kasaplar, bu yoğunluğun bir kaç gün sürmesini tahmin ettiklerini söyledi. - KONYA

Kasaplarda kıyma çektirme mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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