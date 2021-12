ADANA (İHA) - Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerse cep yakıyor

ADANA - Adana'da et fiyatlarında indirime gidilirken bazı zincir marketlerde ise fiyatlar cep yakıyor. AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Bizler fiyatları düşürdük. Marketlerde fahiş fiyatlardan vazgeçsin" dedi.

Bazı zincir marketlerde kemiksiz kuzu eti 110 ile 120 lira arasında satılırken kemikli kuzu etiyse 100 ile 110 lira arasında satılıyor. Adana Kasaplar Çarşısı'ndaysa fiyatlar yaklaşık yüzde 40 düştü. Kemiksiz kuzu eti 75 liraya, kemikli kuzu etiyse 65 liradan satılıyor.

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, kasapları inceledi. Yağmur, "Adana olarak et fiyatlarını düşürdük. Şuanda 75-80 lira arasında kemiksiz kuzu etinin fiyatı değişiyor. Kemikli ette 65-70 lira arasında satılıyor. Bu fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. KDV'nin yüksek olması nedeniyle şuan daha fazla düşüremiyoruz ancak KDV düşerse kemiksiz kuzu etinin fiyatı 60 liraya kadar düşer" dedi.

Marketlerdeki fahiş fiyatlara da değinen Başkan Yağmur, "Marketler 120-130 liraya et satıyor. Fırsatçılık yapmasınlar. Biz esnafımızın yanındayız, marketlerde denetlensin ve fiyatlar düşürülsün" ifadelerini kullandı.

"130 liraya et satan var"

Kasap Rıdvan Ökmen ise fiyatların daha da düşeceğini aktararak, şunları söyledi:

"Adana Kasaplar Çarşısı'nda hem hesaplı hem de indirimli şekilde kaliteli et vermeye çalışıyoruz. Şuanda kemiksiz kuzu etini 75 TL'ye vermeye çalışıyoruz. Büyük marketlerin indirim yapmalarını istiyoruz. 130 liraya et satan var. Rica ediyoruz halkımızı ucuz et yedirsinler."

Et almaya gelen Abdullah Yılmaz isimli vatandaş ise fiyatların düşük olduğunu belirterek, "Burada fiyatlar çok iyi. Marketlerde daha pahalı. Buralar çok makul. Marketlerde fiyatlar düşmedi" dedi.