Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3'ü ağır, 5 yaralı
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Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3'ü ağır, 5 yaralı

Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3'ü ağır, 5 yaralı -Kavgada bıçaklar ve sopalar konuştu Gaziantep'te, kurban kesimi yapılan bir pazar yerinde, kurban sahipleri ile kasapların kurban derisini paylaşamaması nedeniyle kavga çıktı.

Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3'ü ağır, 5 yaralı
31.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:46

Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3'ü ağır, 5 yaralı

-Kavgada bıçaklar ve sopalar konuştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, kurban kesimi yapılan bir pazar yerinde, kurban sahipleri ile kasapların kurban derisini paylaşamaması nedeniyle kavga çıktı. Kasaplar ile kurban sahiplerinin birbirine girdiği kavga sonucu 3'ü 5 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesinde kurban kesim noktası olarak belirlenen Gazikent Semt Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kurban kesim noktasında kurban kesimi yapıldıktan sonra kurban sahipleri ve kasaplar arasında deri yüzünden tartışma çıktı. Kurban sahiplerinin kurban derisini kasaplara vermek istememesi, kasapların da ısrarla kurban derisini almak istemesi nedeniyle kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar ve sopalar kullanıldı. Yaşanan bıçaklı sopalı kavgada iki taraftan toplam 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri de kurban kesim alanında geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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