Kasaplar Odasından uyarı: "Her 'et çekilir' yazılı yerlere etinizi teslim etmeyin"
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Kasaplar Odasından uyarı: "Her 'et çekilir' yazılı yerlere etinizi teslim etmeyin"

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Her 'et çekilir' yazısı görüldüğünde kurbanlık etlerinizi hijyenik olmayan ortamlarda çektirmeyin" dedi.

Kasaplar Odasından uyarı:
28.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:22

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Her 'et çekilir' yazısı görüldüğünde kurbanlık etlerinizi hijyenik olmayan ortamlarda çektirmeyin" dedi.

Başkan Uyduran, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kasap esnafını denetledi. Korona virüs nedeniyle iş yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını söyleyen Uyduran, 4 günlük Kurban Bayramı süresince kentteki yaklaşık 500 kasap esnafının vatandaşlara hijyenik ortamda hizmet vereceğini belirtti.

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların hijyenik ortamlarda et çektirmelerini isteyen Uyduran, "Tüm kasaplarımızı tek tek gezip korona virüs tedbirleri kapsamında uyarıyoruz. Esnafımız sağlıklı ortamlarda hizmet verebilmek adına iş yerlerini dezenfekte edip Kurban Bayramına hazır hale geldi. İş yerlerinde dolaplar boşaltılıp, soğuk hava depoları ve et çekme makineleri tek tek temizlik aşamasından geçmiştir. Vatandaşlarımıza 4 gün boyunca hizmet edeceğiz" dedi.

Her 'et çekilir' yazısı görülen yerlere etlerin teslim edilmemesini isteyen Uyduran, "Özellikle mahalle aralarında, herhangi bir iş yerlerinde et çektirmeyin. Öncelikli olarak bizim hedefimiz insan sağlığıdır. Sokakta çekilen et ile kapalı bir iş yerinde çekimi ve işlemi yapılan et aynı değildir. Bu kaçak et çekiminin de zaten kanunlarda yeri vardır ve cezai işlem uygulanacaktır. Örneğin biber çekme makinesi ile et çekimi yapılan yerler var maalesef. Burada vatandaşların hijyen kurallarına uygun kasaplardan et çektirmelerini öneriyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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