Kasaplar denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kasaplar denetlendi

Kasaplar denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden oluşan ekipler, kasaplarda et, sakatat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden oluşan ekipler, kasaplarda et, sakatat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyen koşullarda gıda tüketmelerini sağlamak adına denetim ve kontrollerini sürdüren Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerde işyerlerini hijyen ve genel temizlik konularında uyardı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden oluşan ekipler, merkez başta olmak üzere tüm mahallelerde faaliyet gösteren kasapları kontrolden geçirdi. Denetimlerde, sağlık raporları, genel temizlik, hijyen, fiyat listesi ve çalışanlarda iş gömleği ve iş başlığı giyilip giyilmediği kontrol edildi. Ekipler, bir işyerinin ruhsatsız olduğunun tespit edildiğini ve başka bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını söyleyerek denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kasaplar denetlendi
Kasaplar denetlendi
Kasaplar denetlendi
Kasaplar denetlendi
Kasaplar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Mario Draghi Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Arda Turan Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kasaplar denetlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 14:56:28. #1.16#

title