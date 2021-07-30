Son dakika haberi | Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafına kira ve taşınma yardımı yapılacak

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafına 15'er bin lira taşınma ve 3'er bin lira kira yardımı yapacaklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı esnafına 15'er bin lira taşınma ve 3'er bin lira kira yardımı yapacaklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kızılcahamam'da yanan Kasaplar Çarşısı'nın en kısa sürede yeniden inşa edileceğini ve bu süreçte çarşı esnafına kira ve taşınma yardımı gerçekleştirileceği sözünü hatırlattı.

Yanan çarşının yanında bulunan Manavlar Çarşısı'nı da yenileme projesine dahil ettiklerini ve proje bedeli 26,5 milyon lira olan çalışmanın inşasını 8 Temmuz itibarıyla başlattıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Projemizi yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte esnafımıza mağduriyet yaşamaması için 15'er bin lira taşınma yardımı, 3'er bin lira da kira yardımı yapıyoruz. Bölgenin kültürel dokusuna uygun olarak inşa edeceğimiz projelerimiz ile Kızılcahamam'a değer katacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir