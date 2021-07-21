Kasaplar bayramın ikinci gününde de taleplere yetişmek için ter döküyor
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Kasaplar bayramın ikinci gününde de taleplere yetişmek için ter döküyor

Kasaplar bayramın ikinci gününde de taleplere yetişmek için ter döküyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşların ihtiyacını karşılamak için tatil yapmayan kasaplar, bayramın ikinci gününde de taleplere yetişmek için zamanla yarışıyor.

Eskişehir'de Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşların ihtiyacını karşılamak için tatil yapmayan kasaplar, bayramın ikinci gününde de taleplere yetişmek için zamanla yarışıyor.

Ülke genelinde kutlanan Kurban Bayramı ile birlikte vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getiriyor. Kurbanlıklarını işlemek için kasaplara gidenler, et parçalama ve kıyma çektirmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya gidiyor. Eskişehir'de faaliyet gösteren kasaplar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların taleplerine yetişmek için ter döküyor. Erken saatlerde çalışmaya başlayan kasaplar, bayramın ikinci gününde beklenilenden daha fazla yoğunluk yaşadığını söyledi. Öte yandan bu sene et işlemenin kilosu 2 buçuk olarak belirleyen Eskişehirli kasaplar, bayramdan önce et satışlarının durdurduğu ve yaklaşık 10 gün daha böyle devam edeceğini belirtti.

"Yoğunluk devam ediyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır kasaplık yapan ve şehrin farklı noktalarında şubeleri bulunan Kadir Şen, bayramdaki talep hakkında şunları söyledi:

"Dünden beri yok yoğunluk yaşıyoruz. Yılın bu günleri bizim en çok iş yaptığımız günlerdendir. Bugün 2'nci gün olmasına rağmen sabahtan beri yüzlerce et parçaladık ve kıyma çektik. Yoğunluk o kadar ki zaman zaman dükkanın önünde kuyruk oluşuyor. Bu sene et parçalama ve kıyma çekmenin fiyatı 2 buçuk olarak belirlerdik. Önümüzdeki 2-3 gün bu yoğunluk azalarak devam edecek. Bu seneki işlemlerden memnunuz."

"Et satışı yok"

Diğer bir kasap Ferhat Çölük ise bayram günlerinde normal et satışlarının olmadığını belitti. Kasap Çölük, "Bayramdan önceden et satışlarımız kesiliyor. Sadece kıyma çekme ve parçalama işleri oluyor. Milletin evinde et olduğu için normal olarak kimse bizi tercih etmiyor. Satışlarımızdaki bu durum yaklaşık 10-15 gün daha devam edecek. Her sene böyle oluyor zaten" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kasaplar bayramın ikinci gününde de taleplere yetişmek için ter döküyor
Kasaplar bayramın ikinci gününde de taleplere yetişmek için ter döküyor
Kasaplar bayramın ikinci gününde de taleplere yetişmek için ter döküyor
Kasaplar bayramın ikinci gününde de taleplere yetişmek için ter döküyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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