DENİZLİ (İHA) - Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor

Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan Ali Eriş, babasının tek mirası olan ayakkabı boyacılığını 7 yıldır tüm zorluklara rağmen sürdürerek devam ettiriyor.

Denizli'de eski mesleği kasap olan ayakkabı boyacısı 48 yaşındaki Ali Eriş, her gün sokaklarda ayakkabı boyayarak günü geçiriyor. Ayakkabı boyacılığından günlük 80-90 TL kazanıyor. Evi olmadığı için kazandığı parayla ay sonunu getiriyor. Ayakkabı boyacısı Eriş, evi olmadığı için genellikle kurduğu çatırda kalıyor. Babasından kalan tek yadigarın yaptığı mesleğin olduğunu anlatan Eriş, tek geçim kaynağı olan ayakkabı boya kutusunu yanında ayırmıyor.

Yıllardan Denizli'nin birçok çeşitli noktalarında ayakkabı boyacılığı tezgahı kurmak suretiyle uzun yıllar ayakkabı boyacılığı yapan Eriş, bu meslek sayesinde hayatta tutunduğunu söyledi. Sürdürdüğü mesleğinden oldukça sevdiğini anlatan Eriş, kimseye muhtaç olmadan, yaşamı yaşamını devam ettirmenin mutluluk verdiğini ifade etti. Eriş, rahatsızlığından dolayı kasap mesleğini bıraktığını ve ayakkabı boyacılığına başladığını söyleyen Eriş, "Geçimimi sağlamak için ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum. Bu meslek benim baba mesleği ama ben daha ince kasaplık yapıyordum. Rahatsızlanınca bırakmak zorunda kaldım. Çok sıkıntılar çektim ama hayatımdan memnunum. Kimseye muhtaç olmadığım için Allah'a şükür ediyorum. Hem maddi hem de sağlık sorunlar yaşıyorum. İlerleyen zamanlarda üstesinden inşallah gelirim. Denizli'yi, çok seviyorum. Burada yaşamak ve çalışmak bana mutluluk veriyor. Hayat mücadelelisi vermek çok zor oldu. Ama vazgeçmemek gerek ben yatağım ve yorganımla dışarda yatmakta mutluyum. İnsanlardan tek isteğim biraz duyarlı olsunlar. Hayat paylaştıkça güzel olur. Uzun zamandır sokaklarda yatıyorum. Günlük 8-10 ayakkabı boyuyorum. Artık insanlar eskisi kadar ayakkabılarını boyatmıyor" diye konuştu.