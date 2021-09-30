Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor Denizli'de yaşayan Ali Eriş, babasının tek mirası olan ayakkabı boyacılığını 7 yıldır tüm zorluklara rağmen sürdürerek devam ettiriyor.

DENİZLİ (İHA) - Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor

Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan Ali Eriş, babasının tek mirası olan ayakkabı boyacılığını 7 yıldır tüm zorluklara rağmen sürdürerek devam ettiriyor.

Denizli'de eski mesleği kasap olan ayakkabı boyacısı 48 yaşındaki Ali Eriş, her gün sokaklarda ayakkabı boyayarak günü geçiriyor. Ayakkabı boyacılığından günlük 80-90 TL kazanıyor. Evi olmadığı için kazandığı parayla ay sonunu getiriyor. Ayakkabı boyacısı Eriş, evi olmadığı için genellikle kurduğu çatırda kalıyor. Babasından kalan tek yadigarın yaptığı mesleğin olduğunu anlatan Eriş, tek geçim kaynağı olan ayakkabı boya kutusunu yanında ayırmıyor.

Yıllardan Denizli'nin birçok çeşitli noktalarında ayakkabı boyacılığı tezgahı kurmak suretiyle uzun yıllar ayakkabı boyacılığı yapan Eriş, bu meslek sayesinde hayatta tutunduğunu söyledi. Sürdürdüğü mesleğinden oldukça sevdiğini anlatan Eriş, kimseye muhtaç olmadan, yaşamı yaşamını devam ettirmenin mutluluk verdiğini ifade etti. Eriş, rahatsızlığından dolayı kasap mesleğini bıraktığını ve ayakkabı boyacılığına başladığını söyleyen Eriş, "Geçimimi sağlamak için ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum. Bu meslek benim baba mesleği ama ben daha ince kasaplık yapıyordum. Rahatsızlanınca bırakmak zorunda kaldım. Çok sıkıntılar çektim ama hayatımdan memnunum. Kimseye muhtaç olmadığım için Allah'a şükür ediyorum. Hem maddi hem de sağlık sorunlar yaşıyorum. İlerleyen zamanlarda üstesinden inşallah gelirim. Denizli'yi, çok seviyorum. Burada yaşamak ve çalışmak bana mutluluk veriyor. Hayat mücadelelisi vermek çok zor oldu. Ama vazgeçmemek gerek ben yatağım ve yorganımla dışarda yatmakta mutluyum. İnsanlardan tek isteğim biraz duyarlı olsunlar. Hayat paylaştıkça güzel olur. Uzun zamandır sokaklarda yatıyorum. Günlük 8-10 ayakkabı boyuyorum. Artık insanlar eskisi kadar ayakkabılarını boyatmıyor" diye konuştu.

Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor

Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor

Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor

Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor

Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor
İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri
Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, paketten çocuk elbisesi çıktı

Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, paketten çocuk elbisesi çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Avcı Donald Trump Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç
Spor Balotelli Abdullah Avcı Mario Balotelli Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Aziz Sancar Mehmet Fatih Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:03:42. #1.12#