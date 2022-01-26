Kasap ve fırınlara denetim - Haberler
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Kasap ve fırınlara denetim

Kasap ve fırınlara denetim

Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik sürdüğü denetimler kapsamında ilçe genelindeki kasap ve fırınlarda hijyen, kalite ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik sürdüğü denetimler kapsamında ilçe genelindeki kasap ve fırınlarda hijyen, kalite ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan işyerlerinin hijyen standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı şekilde devam ettiriyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap ve fırınlarda denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uyguluyor. Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı fırın ve kasaplar üzerinde denetimlerini artıran ekipler, işyerlerindeki ürünleri ve depoları kontrol ediyor. Denetimler sırasında kasapların yasal zorunlulukları yerine getirip getirmediğini inceleyen zabıta ekipleri, fırınlarda ise ekmek gramajlarını ve hijyen şartlarını denetliyor.

Kasap ve fırınlarda yürütülen denetimlerde işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uymayan işyerleriyle ilgili yasal işlem başlatıyor. Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada belediyenin iletişim merkezine gelen şikayetler ile denetimlerin süreceği kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kasap ve fırınlara denetim

Kasap ve fırınlara denetim

Kasap ve fırınlara denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Haber

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