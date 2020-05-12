Kasap, Korona virüs salgını ile ilgili Hisarcık ve Emet'e dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kasap, Korona virüs salgını ile ilgili Hisarcık ve Emet'e dikkat çekti

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinde, Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle çok sayıda vaka görüldüğünü ve her iki bölgenin de yüksek risk altında olduğunu belirterek, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Kasap, Korona virüs salgını ile ilgili Hisarcık ve Emet'e dikkat çekti
12.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:01

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinde, Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle çok sayıda vaka görüldüğünü ve her iki bölgenin de yüksek risk altında olduğunu belirterek, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Kasap, Hisarcık ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Şehitler Mahallesi'nin geçen hafta itibariyle İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda karantina altına alındığını ancak, Şehitler Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki bir vatandaşın 3 gün önce yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyleyerek, bölge halkını ve yetkilileri Covid-19 virüsüne karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Sağlık çalışanlarının Covid-19 virüsüne karşı gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Kasap, bunca emeğin heba olmaması için Hisarcık Kaymakamlığı başta olmak üzere Hisarcık Belediyesi ve diğer yerel yöneticilerinde bu konuda daha sorumlu davranması ve karantina tedbirlerini genişletmesi gerektiğini söyledi.

Hisarcık kaymakamı Buğra Karadağ'ın 5 gündür karantina altında olduğunu belirten Kasap, ilçede kaymakamlık personeli de dahil olmak üzere bölgeye yakın Emet Eti Bor İşletmeleri'nde çalışan binlerce işçinin de risk altında bulunduğunu belirterek, "Hisarcık ilçemizde Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler yeterli değil. Hisarcık'ta berberler bu riskli ortamdan dolayı dükkanlarını açmadılar. Hisarcık ve Emet ilçelerinde faaliyet gösteren Eti Bor İşletmeleri'nde çalışan binlerce işçimizin servisle taşındığı dikkate alındığında risk daha da büyüyor. Hisarcık'ta faaliyet gösteren Eti Bor işletmesi taşeron firması 1 Haziran'a kadar işe ara verdi ama tüm Eti Bor İşletmesi çalışanları risk altında. Üstelik çalışanlarda da pozitif vaka mevcut ama ne yeterli filyasyon çalışması ne de temaslılara yeterli test yapılmıyor. Bugün için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerekli tedbirler alınmadığı için Hisarcık ve Emet ilçemizden gelen onlarca hasta tedavi görüyor. Bu durum hastanelerin yükünü arttırdığı gibi birçok sağlık çalışanını ve yöneticiyi de Kovid-19'a karşı riskli duruma düşürüyor. Hisarcık ve Emet İlçelerinde Kovid-19 virüsüne karşı muhakkak sokağa çıkma yasağı uygulanması ve gerekli tedbirlerin arttırılarak vatandaşlarımızın sağlığının korunması gereklidir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Engin Özkoç Donald Trump
Magazin Tarkan Müge Anlı Hazal Kaya Ersin Korkut
Spor Falcao Gökhan Gönül Bülent Uygun Utku Yuvakuran Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kasap, Korona virüs salgını ile ilgili Hisarcık ve Emet'e dikkat çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:09:55. #1.14#
title