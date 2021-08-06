"Kasan" Rap Müziği İki Dilde Harmanlayan Adam

Bir adam, iki dil, üç klip. Bilmece gibi olsa da bir adam Kürşat Asan nam-ı diğer Kasan, iki dil Türkçe – Almanca, üç klip ise Azizam, Irrlichter ve BROs olarak kodlanmıştır.

Iğdırlı Azeri Türkü bir ailenin, Almanya'da doğan çocukları olan Kasan, Türkiye'de rap müziğe olan ilginin sönümlenmeye başladığı yıllarda Almanya'da amatör olarak rap müzik ile ilgilenmeye başladı.

Amatör ruhunun olanca üretkenliği ile kaleme aldığı sözleri ve yaptığı besteleri uzunca bir süre gösterme imkânı bulmadı. Çünkü eski bir öğretmen olan babası daha çok okumasını istiyordu. Çalışmalarına ara vermedi ama babasını da kırmadı. Lise eğitimini tamamlar tamamlamaz üniversitede hukuk eğitimi almaya başladı. 16 yaşında iken amatörce ilgilendiği müzik yaşamında 30 yaşına geldiğinde profesyonel olmuş hatta üç de klip yayınlamıştı. Her biri bir öncekinden daha fazla izlenen kliplerinin sonuncusu olan Bros ile 100.000 izlenme sınırını geçmişken "Artık piyasalarda ben de varım" dedi.

Türk Rap Müzik Sanatçısı Kasan, rap müziğin kısa tarihçesine dair yaptığı açıklamada: "Rap müzik,1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin gettolarında her türlü ayrımcılığa uğrayan siyahi vatandaşların adeta çığlığı oldu. 1990'lardan itibaren sesi Türkiye'de de duyulmaya başlayan rap müzik, asıl etkisini 2010'ların sonrasında piyasada daha fazla rap sanatçısının yer alması ile gösterdi. Rap müzik etkisini günümüzde güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Şarkılarını hem Türkçe hem de Almanca olarak harmanlayarak söyleyen Kasan, her ne kadar rap müziğin politik yönünden şimdilik uzak dursa da isyankâr yönünü bütünüyle yansıtıyor. Bu noktada BROs şarkısının da kendisine yapılan haksızlıklara karşı duyduğu öfkenin ve isyanın bir yansıması olduğunu dile getiren Kasan, "Amacım her geçen gün sesimi daha geniş kitlelere duyurabilmek" dedi.

Her ne kadar Almanya'da yaşasa da Türkiye gündemine dair de bilgi sahibi olduğunu ve gündemi yakından takip ettiğini belirten Kasan, son orman yangınları hakkında yaptığı açıklamada: "Maalesef yangınlardan haberdarım. İnsanın içini yakıyor ormanlarımızın küle döndüğünü görmek. Dışarıdan bakmak kolay gözükse de içimiz yanıyor. Yangını yaşayan vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Bir Azeri Türkü olarak Azerbaycan'ın Türkiye'ye yardımı beni fazlası ile onurlandırdı." dedi.

Kaynak: Bültenler