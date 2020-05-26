KASAM'dan "Balkanlarda Ortak Miras" paneli
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KASAM'dan "Balkanlarda Ortak Miras" paneli

Karadeniz Vakfı ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), "Balkanlar'da Ortak Miras" başlıklı online panel düzenledi.

KASAM'dan
26.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:57

Karadeniz Vakfı ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), "Balkanlar'da Ortak Miras" başlıklı online panel düzenledi.

KASAM'ın YouTube kanalından düzenlenen, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un moderatörlüğünü yaptığı programa, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat katıldı.

Kurşun, Balkanlardaki ortak mirasın bir "arşiv" değil "yeniden yaşanacak" bir miras olarak görülmesi gerektiğini belirtti. "Biz Anadolu'da kaybettiğimiz birçok özelliği Balkanlarda görebiliyoruz. Dolayısıyla bu iletişim ve turizm gibi faaliyetler bizi cezbediyor. Üsküp'te bir kahve içmek burada yıllarca anlatılacak bir hatıraya dönüşebiliyor. Bu bir özlemin sonucu." diyen Kurşun, Türklerin de Balkanlardaki mezar taşlarını okuyabilmesi gerektiğini anlattı. Kurşun, kaynakların aktif kullanılması için vakıfların daha farklı şekilde desteklenebileceğini aktardı.

"İnsan odaklı bir medeniyetimiz var"

Salih Murat, Balkanlarda yapılan bütün eserlerin ve çalışmaların insan odaklı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim insan odaklı bir medeniyetimiz var. Biz bununla övünüyoruz. Balkanlarda yaptığımız bütün çalışmalar, her şey insan odaklıdır. Balkanlarda her bir taşın altında bizim eserimiz var. Gönül köprüsü kurmuşuz. İnsanların birbirine yaklaşmasına vesile olmuşuz. Medeniyeti taşımışız bu kültüre."

Murat, Balkanlardaki Türk varlığını "Doğu medeniyetini Batı medeniyetiyle Tuna boylarında birleştiren bir unsur" olarak gördüğünü belirterek "Biz Rumeli'de hiçbir zaman arşiv olmadık. Biz canlı bir varlığız, biz Osmanlı'nın ya da devamının canlı arşivleriyiz. İnşallah medeniyeti de burada yaşatmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Balkanlarda dost bir devlet arandığında ilk başta Türkiye'nin akla geldiğini aktaran Murat, Rumeli'nin Osmanlıdan sonra Balkanlarda mecelleyi 20 yıl yaşattığını vurguladı. Örf ve adet gibi değerlerin önemine değinen Murat, "Yedeğimiz yok bizim. Bu değerlerimizi asla kimseye vermiyoruz. Bu değerler bizim özümüz. Bu değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkma mecburiyetindeyiz." dedi.

Murat, Bosna Hersek'teki Sokullu Mehmet Paşa ve Üsküp'teki Taş Köprü gibi çok sayıda eserin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumlar aracılığıyla restore edilerek halka sunulduğunu söyledi. Kuzey Makedonya'nın son yıllardaki gelişimine dikkati çeken Murat, "Şu anda Makedonya, diğer Balkan ve Avrupa devletlerine örnek bir devlet olabilir." diye konuştu.

Türklerin Kuzey Makedonya'da azınlık statüsünde olmadığına ve Anayasa'nın giriş metninde yer aldığına dikkati çeken Murat, orada yaşayan bütün milletlerin, bu devletin kurucuları gibi olduğunu vurguladı. Murat, ülkesinin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Siyaset diyalogla çözülür. Bizim komşumuz (Yunanistan) bize 30 yıl çok acı çektirdi. Makedonya ismi hiçbir zaman Makedonya'da sorun olmamıştır. Bu bizim devletimizin ismi. Sorunu komşu çıkarıyor. Çok büyük bir dayatma yapıldı. Vatandaşlara sorarsan, kimse komşunun bu yaptığından memnun değil."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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