Kasalı motosiklet karı kocanın sonu oldu
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Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kasalı motosiklet karı kocanın sonu oldu

Kasalı motosiklet karı kocanın sonu oldu Kasalı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaşamını yitirdi, 2 çocuğu ağır yaralandı Manisa'nın Kula ilçesinde kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada genç karı koca yaşamını yitirdi, motosiklette bulunan 2 çocuk ise...

13.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:56
Kasalı motosiklet karı kocanın sonu oldu

Kasalı motosiklet karı kocanın sonu oldu

Kasalı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada karı koca yaşamını yitirdi, 2 çocuğu ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada genç karı koca yaşamını yitirdi, motosiklette bulunan 2 çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan A.G.D. idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahalle kavşağından mahalleye giriş yapmak isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş idaresindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan Şerif Süleyman Ağırbaş (33), eşi Nazire Nazlı Ağırbaşve çocukları Huriye Nisa Ağırbaş ile Ramazan Ağırbaş motosiklet üzerinden savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Nazire Nazlı Ağırbaş ve çocukları sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nazire Nazlı Ağırbaş, Kula Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri 2 diğeri 6 yaşındaki çocuklar ise Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün yaralanmadığı öğrenilirken, biri 2 diğeri 6 yaşındaki çocukların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kasalı motosiklet karı kocanın sonu oldu

Kaynak: İHA

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Kasalı motosiklet karı kocanın sonu oldu

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