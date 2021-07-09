Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı
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Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı

Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de bir iş yerinin önündeki kasa kasa meyvenin arasından güpegündüz muz dolu kutuyu alarak kaçan hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti.

Kağıthane'de bir iş yerinin önündeki kasa kasa meyvenin arasından güpegündüz muz dolu kutuyu alarak kaçan hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti. Kağıthane Aşayis Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsızın kasaları tek tek inceleyerek muz kasasını çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 18.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, güpegündüz bir iş yerine kasa kasa meyve geldiğini gören hırsız, bir süre çevrede gezindikten sonra meyvelere doğru yanaştı. Hırsız sanki kendinin, meyveleri gibi muz dolu kutuyu almak ve dikkat çekmemek için kasaları tek tek kaldırıp kenara koydu.

YOK ARTIK DEDİRTEN RAHAT HIRSIZ MUZ DOLU KUTUYU ALIP KAÇTI

Vatandaşların yoğunlukta olduğu cadde üzerinde meyveler arasında adeta yok artık dedirtecek bir rahatlıkla ayrım yapan hırsız, en altta bulunan muz dolu kutuyu alarak olay yerinden uzaklaştı. Kasaları taşımak için gelen işyeri çalışanları ise muz kutusunun olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini izleyip durumu polise bildirdi.

KAĞITHANE POLİSİ MUZ HIRSIZINI KISKIVRAK YAKALADI

İş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek inceleme yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızın emniyette aynı suçtan kaydı bulunan S.B. olduğunu belirledi. Çalışmalarını genişleten ekipler, hırsızı sultan Selim Caddesi üzerinde kısa sürede yakalayarak gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

HIRSIZIN KASALAR ARASINDAN MUZU SEÇTİĞİ ANLAR KAMERADA

Kağıthane'de hırsızın rahat tavırlarla muz dolu kutuyu çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın rahat bir şekilde kasaların bulunduğu bölgeye gelerek, kimseye aldırış etmeden kasalar arasından muz kutusunu ayırıp, daha sonra sırtına alarak çaldığı görülüyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı
Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı
Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı
Kasaları tek tek inceledi, muz kasasını çalıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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