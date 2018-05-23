Kasada Siparişlerini Bekleyen Genç Çift, Uygunsuz Hareketleriyle Herkese Pes Dedirtti
İngiltere'deki bir McDonald's restoranına gelen çift kasanın önünde uygunsuz hareketler sergiledi. Kıyafetini sıyırarak kasiyere göğüslerini gösteren genç kadın herkesi şaşkına çevirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da sarhoş bir çift, McDonald's restoranının içinde şaşkın gözler arasında uygunsuz davranışlarda bulundu. Birbirlerine cinsellik içeren hareketler yapan ikilinin uyuşturucu madde etkisinde olduğu tahmin edildi.
BİR ANDA ÜSTÜNÜ ÇIKARDI, MÜŞTERİLER ŞAŞIRDI KALDI
Yaşananlar karşısında serseme dönen personelin önünde tuhaf hareketler sergileyen genç kız, sipariş verirken de göğüslerini açtı. Etraftaki müşteriler de olayı meraklı ve şaşırmış gözlerle izledi.
AİLELER RAHATSIZ OLDU
Londra'nın merkezindeki bir şubede yaşanan olay esnasında etrafta çocuklu ailelerin de olduğu açıklanırken çiftin kasanın yanında cinsel ilişkiye girmeye benzer hareketler sergilemesi büyük tepki çekti. Verdiği siparişi beklerken kasiyere göğüslerini gösteren kadın restoranın güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
POLİS GELENE KADAR ORTADAN KAYBOLDULAR
Görgü tanıkları restoran personelinin olaya müdahale etmediğini ve çifti dışarı atmadığını, ikilinin siparişlerini aldıktan sonra kendilerinin orayı terk ettiğini söyledi. Restoran yetkilileri ise polise haber verdiklerini ancak polis gelene kadar çiftin çoktan gittiğini belirtti.
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Bence 2. Menüyü bedava aldılar o yüzdenCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlar provakötör...bizdede çok var bunlardan...bizdekiler bi vakfa bi derneğe bağlı..,mesela özellikle ramazan ayında fatihte...kartalda...istanbukun tutucu kesimlerinde tesettürlü sevişen çiftler görürsünüz...işte bunlar bi amaca hizmet eden dernek üyeleri....ordan 3 5 kişi çıksında bunları dövsün onlarda oo laiklik elden gidiyo diye yaygara koparsın...ama çok şükürki milletimiz bunların kim oduğunu biliyo artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Milleti trollemişlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tüm bayanlarda varda bizde açsınlar tümbayanları ayrı ayrızevkleizleyekCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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hayır sanki ingiltere düsturlu bir ülkede, ulan kendi pisliğinizden sıyrıldığınız günü ne çabuk unuttunuz süper güç oldunuz diyeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır