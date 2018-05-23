Kasada Siparişlerini Bekleyen Genç Çift, Uygunsuz Hareketleriyle Herkese Pes Dedirtti

İngiltere'nin başkenti Londra'da sarhoş bir çift, McDonald's restoranının içinde şaşkın gözler arasında uygunsuz davranışlarda bulundu. Birbirlerine cinsellik içeren hareketler yapan ikilinin uyuşturucu madde etkisinde olduğu tahmin edildi.

BİR ANDA ÜSTÜNÜ ÇIKARDI, MÜŞTERİLER ŞAŞIRDI KALDI

Yaşananlar karşısında serseme dönen personelin önünde tuhaf hareketler sergileyen genç kız, sipariş verirken de göğüslerini açtı. Etraftaki müşteriler de olayı meraklı ve şaşırmış gözlerle izledi.

AİLELER RAHATSIZ OLDU

Londra'nın merkezindeki bir şubede yaşanan olay esnasında etrafta çocuklu ailelerin de olduğu açıklanırken çiftin kasanın yanında cinsel ilişkiye girmeye benzer hareketler sergilemesi büyük tepki çekti. Verdiği siparişi beklerken kasiyere göğüslerini gösteren kadın restoranın güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

POLİS GELENE KADAR ORTADAN KAYBOLDULAR

Görgü tanıkları restoran personelinin olaya müdahale etmediğini ve çifti dışarı atmadığını, ikilinin siparişlerini aldıktan sonra kendilerinin orayı terk ettiğini söyledi. Restoran yetkilileri ise polise haber verdiklerini ancak polis gelene kadar çiftin çoktan gittiğini belirtti.