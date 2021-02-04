Son dakika haber | Kasayı boş gören şüpheli, sadaka kutusunu çaldı; o anlar kamerada
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Son dakika haber | Kasayı boş gören şüpheli, sadaka kutusunu çaldı; o anlar kamerada

04.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:28
Son dakika haber | Kasayı boş gören şüpheli, sadaka kutusunu çaldı; o anlar kamerada

Bir son dakika haberine göre BURSA'da gece saatlerinde pastaneye giren şüpheli, kasanın boş olduğunu fark edince sadaka kutusunu çalıp, kaçtı.

BURSA'da gece saatlerinde pastaneye giren şüpheli, kasanın boş olduğunu fark edince sadaka kutusunu çalıp, kaçtı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü saat 23.00 sıralarında Bursa'daki bir pastanede meydana geldi. Kapalı olan pastaneye giren şüpheli, tezgaha yönelerek kasayı ve çekmeceleri kontrol etti. Kasada para olmadığını gören şüpheli, tezgahta bulunan sadaka kutusunu alarak, kaçtı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Ertesi sabah iş yerini açtığında durumu fark eden pastane sahibi, polise giderek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Kasayı boş gören şüpheli, sadaka kutusunu çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haber | Kasayı boş gören şüpheli, sadaka kutusunu çaldı; o anlar kamerada
Son dakika haber | Kasayı boş gören şüpheli, sadaka kutusunu çaldı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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