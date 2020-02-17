Kasada para bulamayan hırsızlar, fıstık ve çikolata çaldı

17.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:01

Siirt'te girdikleri okey salonunda para bulamayan hırsızlar, elleri boş gitmedi. İki kişi olan hırsızlar iki bin lira değerindeki fıstık ve çikolatayı çaldı.

PARA BULAMADILAR

Bahçelievler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde hırsızlar, yanlarında getirdikleri bir alet ile bir okey salonunun cam kilidini zorlayarak kırdı. Ardından iş yerine giren hırsızlar, kasaya yöneldi. Kasada para bulamayan hırsızlar yaklaşık değeri 2 bin lira olan fıstık ve çikolatayı aldıktan sonra kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Sabah iş yerini geldiğinde fıstık ve çikolataların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Özcan Bilgi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

2 AYDA 2 KEZ SOYULDU

2 ay içinde iş yerinde 2 defa hırsızlık olayının yaşandığını belirte Bilgi, birinci olayın gece saat 03.30'da ikinci olayın ise sabah 06.00 sularında yaşandığını söyledi. Bilgi, "Maddi zarar var. Biz bunu göz ardı ediyoruz maddi zararın. Yakalanan çocukların 14-15 yaşlarında olması ve onların serbest bırakılması tabi bize üzüntü verici bir olay. Devletimizin bu konuda önlem alması lazım. Biz esnaf olarak mağdur durumdayız. Tek üzüldüğümüz nokta 13-14 yaşlarındaki çocukların bu suça teşvik olmaları okulda olmaları gerekirken gelip hırsızlık yapmaları esnafa zarar vermeleri ister istemez bizi düşündürüyor işin doğrusu. Bu konu da çok üzgünüz. Dükkanımızda yatıp kalkmaya başladık. Önümüzdeki günlerde silahlı bekçi tutmayı düşünüyoruz. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" dedi.

Kaynak: İHA