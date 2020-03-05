Kasada bulunan 150 bin TL çalan şahıs yakalandı
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Kasada bulunan 150 bin TL çalan şahıs yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bir iş yerinde bulunan kasadan 150 bin TL'yi çalan şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

05.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:04
Kasada bulunan 150 bin TL çalan şahıs yakalandı

'in ilçesi Sanayi Mahallesinde bir iş yerinde bulunan kasadan 150 bin TL'yi çalan şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, girdiği iş yerinde bulunan kasayı zorla açarak içinde bulunan 150 bin lirayı alarak kayıplara karışan şüpheli polisin yaptığı titiz çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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