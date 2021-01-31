Kasabaların en minnoşu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kasabaların en minnoşu

31.01.2021 07:32 | Son Güncelleme: 31.01.2021 07:37
Kasabaların en minnoşu

Sokaklarımız sahipsiz kedi dolu... Bunun insanın içini ısıtan, insanı hayvana, doğaya yaklaştıran bir yanı olduğu gibi zararlı yanları da var. Kedi, doğası itibariyle sadece yemek için değil, oyun ve zevk için de avlanan bir tür.

Sokaklarımız sahipsiz kedi dolu... Bunun insanın içini ısıtan, insanı hayvana, doğaya yaklaştıran bir yanı olduğu gibi zararlı yanları da var. Kedi, doğası itibariyle sadece yemek için değil, oyun ve zevk için de avlanan bir tür. Onların avcılık yetenekleri ve çok geniş bir yelpazede yaptıkları av, kuş, kelebek, kertenkele, böcek gibi birçok canlı türü için ciddi tehlike oluşturuyor ve ekolojik dengeye zarar veriyor.

Örneğin Avustralya... 1700'lü yıllardan bu yana insan eliyle doğaya bırakılan ve çoğalarak milyonlarca sayıya ulaşan kedilerin bugüne kadar 27 canlı türünü yok ettiği, birçoğunu da yok olma aşamasına getirdiği belirtiliyor. Avustralya her ne kadar işin kolayına kaçıp en ucuz ve en kolay yöntem olan öldürmeyi seçmiş olsa da farklı çözümler de yok değil. Bunun en güzel örneklerinden biri, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kedi Kasabası'.

Kediler burada 20 dönümlük bir arazide, diğer canlılara da zarar vermeden neşe içinde yaşıyor. Tüm bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilen, sahiplendirilmeyenlerinse mesut mutlu yaşadığı bir yer Kedi Kasabası. Kediler için her detayın düşünüldüğü bir ortam... Kasabadaki her bir kedi kayıt altına alınırken, bir yandan da sahiplendirme çalışmaları yapılıyor. Gelirinin büyük bölümünü ziyaretçilerden elde eden kasabayı, kedileri sevmek için çocuklar başta olmak üzere yılda binlerce kişi ziyaret ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Kedi Kasabası' 20 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Burada tüm kediler kayıt altında, bakımları yapıldıktan sonra da sahiplendiriliyor.

"KEŞKE İNSANLAR SATIN ALMAK YERİNE BÖYLE YERLERDEN SAHİPLENSE"

Kedi Kasabası'ndan sorumlu veteriner hekim, 30 yaşındaki Paria Tabatabaei, daha önce biyoçeşitlilik açısından Türkiye'nin en özel alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nda yaban hayatı veterinerliği yapmış. Şimdi de Kedi Kasabası'ndan sorumlu olarak çalışıyor.

Paria Tabatabaei sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamak her ne kadar güzel olsa da kedi ve köpeklerin yerinin sokak olmadığını, aslında onların sahipsiz hayvanlar olduğunu söylüyor. Kedilerin başta kuş türleri olmak üzere birçok canlı üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olabileceğine dikkat çeken Tabatabaei, Kedi Kasabası gibi bir modelin hem kedileri doğal bir ortamda rahat ettirdiğini hem de onların, kentin yaban hayatı üzerindeki etkilerini azalttığını söylüyor.

Kedi Kasabası'nın sadece kedilerin toplandığı bir yer olmadığının da altını çizen Tabatabaei, şunları söylüyor: "Burada her şey kedileri nasıl rahat ettiririz düşüncesi üzerine kurulu. Kasabamızda 'tedavi', 'anneli yavru', 'öksüz' ve 'karantina' gibi bölümler var. Tüm kedilerin bakımları periyodik olarak yapılıyor ve sahiplendiriliyorlar. Birçok engelli kedimiz de var. Onların da tüm ihtiyaçları karşılanıyor. İnsanlar hayvan satın almak yerine böyle yerlerden ya da barınaklardan sahiplenebilirler. Bir öksüzü evlat edinmek gibi... Bir başka önemli nokta da şu; burada çocukların hayvan fobilerini yenmelerine, kedilerle iletişim kurmalarına yardımcı oluyoruz."

Kasabada 'tedavi', 'anneli yavru', 'öksüz' ve 'karantina' gibi bölümler ve birçok engelli kedi var.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kabe Bursa Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasabaların en minnoşu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 07:39:07. #1.15#
title