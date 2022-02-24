Kasabada yaşananlara amcaoğulları el koyar…

Gönül Dağı,bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Gönül Dağı'nın 26 Şubat Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları ayrı ayrı kendi dertleriyle uğraşırken, kasabada gelişen beklenmedik durum, onları bir araya getirir. Amcaoğulları birlikte kolları sıvamışken bu birlikteliği bozan durum ne olacaktır?

Sefer'in durumu iyice kötüleşmektedir. Son yaşadığı talihsiz olay, Zahide'nin endişelenmesine sebep olur. Sefer ve Zahide'yi bekleyen gelişme ne olacaktır? Bu sırada gözleri açılan Meryem de kasabaya gelmiştir. Rıfat ve Meryem'in ilk karşılaşmasında neler yaşanacaktır?

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğulları ve Cem Kurtoğlu rol alıyor.

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